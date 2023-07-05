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13:47 (мск), источник: ТАСС

Встреча с Мишустиным, возможная диверсия на ЗАЭС и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

Итоги вечерней встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, темы обсуждения в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, перспективы зерновой сделки и возможная диверсия на Запорожской АЭС стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. «Продолжается череда рабочих встреч».

С докладом у главы государства будет министр культуры Ольга Любимова, «доложит о делах культурных».

Во второй половине дня не исключен международный телефонный разговор.

О встрече с Мишустиным

Во вторник вечером премьер-министр Михаил Мишустин рассказал президенту о благоприятных перспективах экономики России. «Правительство систематизировало, обобщило данные».

«Вопросы функционирования кабинета министров — это вопросы такие, которые касаются просто ежедневной жизни нашей страны». «Далеко не каждый раз мы такие встречи показываем».

Кадровые вопросы на встрече не обсуждались.

О якобы предостережении от использования ЯО

«Не могу этого подтвердить», — заявил Песков об информации Financial Times, будто лидер КНР Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от использования на Украине ядерного оружия.

«По итогам этого важного визита председателя Си Цзиньпина в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы, суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам документах».

О зерновой сделке

«Решение мы пока не объявляли, мы объявим о нем своевременно, пока еще время есть».

«Остается время, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны». Она не выполнена, «в настоящее время оснований не усматривается для продления этой сделки».

О возможной диверсии на Запорожской АЭС

«Обстановка достаточно напряженная»: «велика угроза диверсий со стороны киевского режима», а они «могут быть катастрофичны по своим последствиям».

Украина проявила «готовность не гнушаться ничем».

«Принимаются все меры для противодействия такой угрозе».

О расследовании нападения на Елену Милашину

«Были даны все поручения председателю Следственного комитета, и работа сейчас ведется». «Давайте дождемся [ее итогов]», в том числе возможного возбуждения уголовного дела.

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