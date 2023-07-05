Встреча с Мишустиным, возможная диверсия на ЗАЭС и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле. «Продолжается череда рабочих встреч».
С докладом у главы государства будет министр культуры Ольга Любимова, «доложит о делах культурных».
Во второй половине дня не исключен международный телефонный разговор.
Во вторник вечером премьер-министр Михаил Мишустин рассказал президенту о благоприятных перспективах экономики России. «Правительство систематизировало, обобщило данные».
«Вопросы функционирования кабинета министров — это вопросы такие, которые касаются просто ежедневной жизни нашей страны». «Далеко не каждый раз мы такие встречи показываем».
Кадровые вопросы на встрече не обсуждались.
«Не могу этого подтвердить», — заявил Песков об информации Financial Times, будто лидер КНР Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от использования на Украине ядерного оружия.
«По итогам этого важного визита председателя Си Цзиньпина в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы, суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам документах».
«Решение мы пока не объявляли, мы объявим о нем своевременно, пока еще время есть».
«Остается время, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны». Она не выполнена, «в настоящее время оснований не усматривается для продления этой сделки».
«Обстановка достаточно напряженная»: «велика угроза диверсий со стороны киевского режима», а они «могут быть катастрофичны по своим последствиям».
Украина проявила «готовность не гнушаться ничем».
«Принимаются все меры для противодействия такой угрозе».
«Были даны все поручения председателю Следственного комитета, и работа сейчас ведется». «Давайте дождемся [ее итогов]», в том числе возможного возбуждения уголовного дела.