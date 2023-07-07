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14:48 (мск), источник: RT на русском

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Будапешт поддерживает вступление Швеции в НАТО

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Источник: AP 2023

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Вене.

«Правительство Венгрии уже приняло решение по Швеции в НАТО, оно было положительным», — цитирует Орбана ТАСС.

По его словам, венгерские власти поддерживают контакт с Североатлантическим альянсом и Турцией по данному вопросу.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция на июльском саммите НАТО не сможет присоединиться к блоку, потому что ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при её согласии.

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