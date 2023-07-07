США передадут Украине кассетные боеприпасы

«Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно — таким образом, чтобы минимизировать любые риски для мирного населения», — сказал он.
Тем не менее, представитель Белого дома признал, что применение кассетных снарядов на территории республики несет риски для гражданского населения, и поэтому США откладывали решение об их передаче.
Как утверждает Салливан, Украина якобы будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории. Кроме того, по его словам, Киев взял на себя обязательство в дальнейшем провести разминирование земель, где будет применять эти снаряды.
Он также уточнил, что передаваемые снаряды якобы имеют процент отказа при взрыве суббоеприпасов не более 2,5 процента.
По словам американского чиновника, кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира, призваны обеспечить потребности украинских войск до тех пор, пока западные страны не нарастят выпуск унитарных снарядов.
Помимо этого Салливан добавил, что США обсуждали с союзниками поставку Украине кассетных боеприпасов, и они поддержали такой шаг Вашингтона.
Как накануне подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя, передача Вашингтоном такого вооружения Киеву станет очередным шагом в сторону эскалации конфликта.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.
ВСУ, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности города Донецка. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска стремятся убить максимальное число мирных жителей.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.