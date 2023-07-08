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19:42 (мск), источник: © РИА Новости

Кремль назвал возвращение главарей «Азова»* нарушением договоренностей

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Возвращение из Турции на Украину главарей «Азова»* стало нарушением имевшихся договоренностей, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», — подчеркнул он.

Согласно условиям договора они должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, уточнил Песков. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков.

В сентябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после обмена пленными с Киевом удалось освободить 56 человек, из которых 55 — военнослужащие: пятеро из них — из Донбасса, остальные — служащие российских войск. Украине передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка «Азов»*.

О состоявшемся обмене сообщал и Эрдоган. В январе газета Hurriyet со ссылкой на источники писала, что «азовцы»* до сих пор находились в Турции, что, как отмечалось, было требованием России.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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