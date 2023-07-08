Кремль назвал возвращение главарей «Азова»* нарушением договоренностей

«Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», — подчеркнул он.
Согласно условиям договора они должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, уточнил Песков. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков.
В сентябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после обмена пленными с Киевом удалось освободить 56 человек, из которых 55 — военнослужащие: пятеро из них — из Донбасса, остальные — служащие российских войск. Украине передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка «Азов»*.
О состоявшемся обмене сообщал и Эрдоган. В январе газета Hurriyet со ссылкой на источники писала, что «азовцы»* до сих пор находились в Турции, что, как отмечалось, было требованием России.
* Запрещенная в России террористическая организация.