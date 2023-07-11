Столтенберг предложил упростить вступление Украины в НАТО

«План действий по членству» — это программа по принятию новых членов в НАТО. В рамках этого плана страна-кандидат должна выполнить все требования НАТО для соответствия стандартам альянса. Сейчас на стадии выполнения ПДЧ находится Босния и Герцеговина. Финляндию и Швецию пригласили без выполнения ПДЧ.
«Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание совета Украина—НАТО, а также отмена для Украины необходимости выполнения ''Плана действий по членству'', что позволит ей сократить процесс (вступления в альянс.— ''Ъ'')», — сказал господин Столтенберг на саммите в Вильнюсе (цитата по «РИА Новости»).
Генеральный секретарь отметил, что вооруженные силы Украины встречают яростное сопротивление в ходе контрнаступления. Он отметил, что позиционная оборона — серьезный вызов для украинских войск и альянс должен сосредоточиться на продолжении поддержки Киева «так долго, как это потребуется».
10 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что члены НАТО согласились принять Украину в альянс без выполнения ПДЧ. Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква в июне говорил, что членство Украины в НАТО поддерживают 20 из 31 страны блока. Господин Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Источники Financial Times сообщали, что члены альянса не хотят обсуждать конкретные сроки принятия Украины.