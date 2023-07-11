AFP: первые французские дальнобойные ракеты уже поставлены на Украину

Ракета SCALP-EG — Scalp — это французская версия британской ракеты Storm Shadow, уже имеющейся у украинской армии. Ракета разработана в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для британцев. Она имеет скорость более 1000 км/ч (0,80 Маха) и способна поражать цели на расстоянии до 500 км. Ракеты этих типов уже поставлялись на экспорт, но в варианте с уменьшением дальности. Storm Shadow была интегрирована в многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon.
«Первые ракеты были поставлены, когда президент объявил об этом», — сказал агентству источник.
Кремль решение Франции поставить вооруженным силам Украины ракеты назвал ошибкой. «Еще только предстоит прояснить, о каком радиусе поражения идет речь. Это решение ошибочное и чревато последствиями для украинской стороны. Ракеты не повлияют на ход СВО, а лишь утяжелят участь киевского режима», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В мае Великобритания передала ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что поставки британских дальнобойных ракет Украине отвечают ее нуждам. При этом сам Вашингтон не намерен поставлять Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.