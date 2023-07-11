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22:55 (мск), источник: ТАСС

Болтон назвал пустой тратой времени разговоры о вступлении Украины в НАТО

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Переговоры на высоком уровне о вступлении Украины в НАТО являются пустой тратой времени и лишь посылают неверный сигнал России об отсутствии единства в альянсе.

Источник: AP 2023

С таким мнением во вторник выступил бывший помощник президента США по национальной безопасности (2018−2019) Джон Болтон в интервью британской радиостанции LBC.

«Мы должны были сказать еще несколько месяцев назад Украине: “Не поднимайте этот вопрос”. Это политика, основанная на Вашингтонском договоре. Статья 5 гласит, что нападение на одного [члена НАТО] является нападением на всех. НАТО никогда не принимала в свой состав страны, находящиеся в состоянии войны, поскольку это неизбежно означало бы, что все остальные [члены] альянса находятся в состоянии войны. Я думаю, что вся эта история — пустая трата времени и сигнал России о разногласиях в альянсе», — сказал он.

Болтон заявил, что если бы европейские страны-члены НАТО, в первую очередь Германия и Франция, согласились по ускоренной процедуре принять Украину в состав блока еще при 43-м президенте США (2001−2009) Джордже Буше — младшем, то сегодня боевые действия не велись бы на украинской территории. Однако сейчас, в условиях военного конфликта, по словам политика, говорить о вступлении Украины в альянс не имеет смысла.

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