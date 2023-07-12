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Спецоперация на Украине
17:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Страны G7 обязались превратить Украину в военную крепость

Страны G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада), пообещали в рамочном соглашении о гарантиях безопасности Украине, выдержки из которого приводят западные СМИ, оказывать срочную военную помощь стране в случае нового конфликта с Россией. Также они пообещали в долгосрочной перспективе снабжать Киев современным оружием, в том числе самолетами и дальнобойной артиллерией. Замороженные же активы России останутся заблокированными и дальше.

Источник: Reuters

«Каждый из нас будет работать с Украиной над конкретными, двусторонними, долгосрочными обязательствами в области безопасности и договоренностями, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем», — говорится в заявлении G7, которое цитирует AFP.

Как пишет Financial Times, страны G7 займутся обучением украинских сил, обменом с Киевом разведданными и окажут помощь в киберзащите. Как отмечает FT, это позволит превратить Украину в «военную крепость». Взамен, по данным британской газеты, Киев обязался провести реформы, включая судебную.

Кроме того, как пишет ANSA со ссылкой на декларацию, российские активы в юрисдикциях стран G7 останутся замороженными до тех пор, пока Россия «не возместит ущерб Украине». Как передает FT, не входящим в G7 странам предлагается согласовать собственные обязательства по обеспечению гарантий безопасности Украины.

Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц пишет, что согласованные обязательства позволят Украине взять контроль над занятыми российскими силами территориями, модернизовать ВСУ, а также предоставит гарантии долгосрочной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО, комментируя гарантии безопасности стран G7, заявил, что они должны не заменить членство Украины в альянсе, а способствовать ее вступлению. По итогу первого дня вильнюсского саммита, который начался 11 июля, НАТО упростили процесс вступления Украины в альянс.

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