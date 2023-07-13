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05:24 (мск), источник: ТАСС

Антонов назвал лицемерным возмущение США сотрудничеством России и Белоруссии

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что это «подтверждение двойных стандартов».

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Возмущение администрации США развитием сотрудничества между Россией и Белоруссией в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики. Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Нас давно не удивляет склонность Соединенных Штатов и их союзников выворачивать наизнанку факты и логику. Возмущение администрации развитием российско-белорусского сотрудничества в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики», — подчеркнул дипломат, комментируя то, что в опубликованном ранее по итогам саммита НАТО заявлении содержится осуждение решения России разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО).

«В коммюнике альянса утверждается, что размещение нашего ТЯО в Белоруссии якобы подрывает стратстабильность и безопасность в Евро-Атлантическом регионе. При этом тут же заявляется, что американское ядерное оружие в Европе служит поддержанию мира и сдерживанию агрессии. Это еще одно подтверждение двойных стандартов, доминирующих в НАТО», — указал Антонов.

«Хотел бы напомнить, что члены альянса не скрывают антироссийской направленности их ядерного оружия и учений. Все чаще призывают к продвижению соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства», — подчеркнул посол.

«Предпринимаемые нами действия направлены на защиту в условиях развязанной против России тотальной гибридной войны и заявленного намерения нанести нам “стратегическое поражение”. В отличие от НАТО речь идет о мерах безопасности на территории Союзного государства, которая образует единое оборонное пространство», — добавил Антонов.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку.

16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Белорусский лидер Александр Лукашенко 23 июня заявил о том, что в республике уже находится значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов.

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