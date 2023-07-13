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Спецоперация на Украине
05:45 (мск), источник: ТАСС

США указали на необходимость выполнения Киевом требований для вступления в НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Украине еще только предстоит устранить коррупцию и установить верховенство закона.

Источник: AFP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Вступление Украины в НАТО будет возможно, когда она проведет все необходимые реформы. Об этом заявил в среду в эфире телеканала CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос, будет ли Украина немедленно принята в НАТО после завершения конфликта.

«Президент [США Джо Байден] действительно считает, что, пока продолжается война, членство в НАТО не отвечает не только интересам стран альянса, но и интересам Украины. Но он также считает, что Украина должна осуществить определенные реформы. Они уже работают над ними, но если говорить о борьбе с коррупцией, демократических институтах, верховенстве закона, судебной системе, то все это еще предстоит сделать», — сказал Кирби.

В среду президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции истолковал содержание итогового заявления саммита НАТО таким образом, что Украины будет принята в альянс после завершения конфликта. При этом в заявлении говорится, что приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, «когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия».

Справка
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