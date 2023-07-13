Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

«В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», — сказал он.
Министр отметил, что Москва предупредила ядерные державы о невозможности игнорировать способность этих истребителей нести ядерное оружие. По словам Лаврова, страны НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, последствия от которого будут катастрофическими.
Лавров напомнил, что условия применения ядерного оружия Россией определены Военной доктриной, согласно которой российская сторона может применить ядерное оружие в нескольких случаях. В частности, это может произойти, если поступит достоверная информация о пуске баллистических ракет, атакующих территорию России, будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны, произойдет воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, а также если случится агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Российские власти отмечали, что поставки Киеву истребителей не изменят ситуацию на линии соприкосновения, но Россия даст военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16. 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин подчеркнул, что попавшие на Украину истребители будут гореть так же, как и танки Leopard. По его словам, российская армия успешно уничтожает эту технику при отражении атак ВСУ.