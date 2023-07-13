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20:46 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ назвал решение Франции поставить Украине ракеты SCALP эскалацией конфликта

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Решение Парижа о поставках Киеву ракет SCALP является очередным шагом к эскалации украинского конфликта. Об этом говорится в распространенных в четверг ответах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопросы журнала «Международная жизнь» об украинском кризисе.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Несмотря на очевидную способность России противостоять этой угрозе, подобные действия французских властей являются очередным и осознанным шагом к эскалации украинского конфликта», — отметила она, отвечая на вопрос, как можно расценить решение Франции о поставках этих ракет.

Захарова указала, что президент Франции Эмманюэль Макрон «не отстает от США». «Этот образец вооружения является французским вариантом британских крылатых ракет Storm Shadow, успешно сбиваемых российскими средствами ПВО и уже находящихся на изучении у специалистов российского ОПК», — добавила дипломат.

Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении Франции передать Украине ракеты большой дальности. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщил, что часть ракет уже поставлена, другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество.

По данным агентства Reuters, Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 ракет SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца.

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