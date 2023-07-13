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13 июля, источник: ТАСС

Пентагон заявил, что Украина получила американские кассетные боеприпасы

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины получили от США кассетные боеприпасы. Об этом сообщил журналистам представитель Пентагона высокого ранга. Его слова приводит агентство Reuters.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«К настоящему моменту кассетные боеприпасы действительно поставлены на Украину», — подчеркнул Симс. Он не стал говорить, были ли применены эти боеприпасы.

Ранее бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в интервью телеканалу CNN заявил, что ВС Украины уже получили из США кассетные боеприпасы. При этом он утверждал, что их еще не использовали, хотя 11 июля, как рассказали журналистам в оперативных службах Запорожской области, украинские военные обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов.

Вашингтонская администрация 7 июля объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, включающего кассетные боеприпасы. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты решили передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

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