10:09 (мск), источник: © РИА Новости
В Смоленске закроют Консульское агентство Польши
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о закрытии Консульского агентства Польши в Смоленске, сообщает пресс-служба кабмина в пятницу.
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«Принято распоряжение правительства о закрытии Консульского агентства Республики Польша в Смоленске», — уточнили в ведомстве.
Закрытие Консульского агентства Польши в Смоленске позволяет России восстановить паритет консульских учреждений в двух странах после того, как европейские государство предприняло недружественные действия в отношении РФ, сообщили в пресс-службе правительства.
«Утвержденное в качестве ответной меры распоряжение Правительства Российской Федерации позволяет восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши — в России», — говорится в сообщении кабмина.
Агентство открыли в 2011 году «в целях развития российско-польских отношений и расширения контактов между гражданами двух стран», отметило правительство.
В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам учебного заведения пришлось покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что «столь наглый» шаг Варшавы «не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России».
На Смоленской площади подчеркнули, что после инцидента Москва имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений, но от этого пострадают в первую очередь россияне, живущие и работающие в соседней стране.
Кроме того, посольство России в Варшаве с конца февраля прошлого года работает без банковских счетов, так как их незаконно заморозили польские власти под предлогом «подозрения в использовании денежных средств для финансирования терроризма». Как указывали в Москве, такие действия противоречат правовым нормам, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Местные СМИ оценивают размер заблокированных средств в 1,2 миллиона долларов.