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13:39 (мск), источник: ТАСС

Зерновая сделка, запрет смены пола и турпоход по Альпам. Темы брифинга Пескова

Перспективы зерновой сделки, юридический статус ЧВК, закон о запрете смены пола, отказ от приглашения россиян на Олимпийские игры и возможный поход по Альпам президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента.

Владимир Путин работает в Кремле.

В ближайшее время ожидается оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. О темах позднее сообщат.

«Формат [саммита БРИКС] пока до конца не определен, продолжаются обсуждения». О нем сообщат, когда способ встречи определится.

Об атаке ВСУ на Курскую АЭС.

«Враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают», причем «делают это эффективно».

О зерновой сделке.

«Пока в графике президента такого разговора [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] нет, при необходимости он будет организован».

«По-прежнему никаких элементов новых нет» в реализации зерновой сделки.

«Как вчера сказал президент, у нас еще остается несколько дней». «После дополнительной проработки» некоторых вопросов решение о том, как будут проходить суда, будет принято.

Об усложнении правил выхода иностранцев из бизнеса в РФ.

«Правительство действительно на фоне тех беспрецедентных агрессивных действий в наш адрес в других странах принимает меры для защиты нашей экономики, наших компаний». «Именно так нужно относиться к подобным решениям».

О запрете смены пола.

«Все эти обращения [ряда экспертов с протестами против законопроекта о запрете смены пола] — они же были экспертно проработаны в Думе».

«Какие-то опасения — они чрезмерны», «какие-то оговорки, они сделаны».

О высказываниях генерала Попова.

«Мы не комментируем (высказывания генерал-майора Ивана Попова — прим. ТАСС), все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны. За комментариями мы рекомендуем туда обращаться».

«Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня».

О ЧВК «Вагнер».

«Вчера президент, отвечая на вопрос корреспондента “Коммерсанта”, сказал, что де-юре такого лица, как ЧВК “Вагнер”, не существует и не существовало».

«Сложный вопрос о юридическом статусе должен быть изучен». «По крайней мере, этот вопрос (о юридическом статусе частных военных компаний — прим. ТАСС) будет на рассмотрении».

О роли США в конфликте на Украине.

«В значительной степени да», все решают США в продолжении конфликта на Украине, как и сказал в интервью премьер Венгрии Виктор Орбан. «Именно США являются застрельщиком в деле поставок все новых и новых поставок на Украину боеприпасов», вооружений, техники.

Об отказе МОК приглашать российских спортсменов на Олимпиаду.

«Мы не считаем его (решение Международного олимпийского комитета — прим. ТАСС) справедливым». «Мы выступаем категорически против политизации спорта».

«С тем чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК».

О турпоходе по Альпам.

Шольц заявил, что не пошел с Путиным в турпоход по Альпам. «Я не знаю, что было бы [если бы такой поход все же состоялся], вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы». «Это однозначно не в Альпах», а в России.

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