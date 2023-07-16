Варенье из неожиданных продуктов: рецепты от Александра Дюма Уверены, некоторые из них вы точно не пробовали!
Фоторепортажи
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
08:14 (мск), источник: © РИА Новости

В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ во всех районах Стамбула

СТАМБУЛ, 16 июл — РИА Новости. Департамент миграции Турции опроверг в воскресенье сообщения в СМИ о том, что власти страны запретили выдачу видов на жительство всем иностранцам во всех 39 районах Стамбула за исключением ряда случаев.

Источник: © РИА Новости

Газета Milliyet выступила в субботу с утверждением, что выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более 1 миллиона 294 тысяч иностранных граждан, приостановлена за исключением случаев необходимости. Газета утверждала, что решение от октября 2022 года о запрете на выдачу ВНЖ касалось 10 районов Стамбула, в марте же оно распространено на все 39. Исключениями являются те, кто прибыл ввиду таких обстоятельств, как безопасность жизни, здравоохранение, образование и международная торговля.

При этом официальных заявлений МВД и департамента миграции по этому поводу не было, список «закрытых» районов также не менялся за последнее время.

Департамент миграции, комментируя статью газеты, отметил, что ведется постоянный анализ численности иностранцев в различных регионах.

«По состоянию на 1 июля 2022 года по всей Турции закрыты для получения первичного ВНЖ иностранцами 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле — 54 квартала, где число иностранцев превысило 20% от населения», — говорится в полученном РИА Новости заявлении департамента.

«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности — речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство», — подчеркнуло ведомство.

В частности, отмечает ведомство, речь идет о районах Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну, а районы Фатих и Эсенъюрт закрыты еще с 2021 года.

Еще в январе сообщалось, что турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство, а без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста карту не выдают. После этого россияне стали массово сообщать об отказах в выдаче первичного туристического ВНЖ или продлении имеющегося.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что граждане Турции в ближайшее время ощутят изменения в результате операций по борьбе с нелегальными мигрантами.

Почти 16 тысяч нелегальных мигрантов задержаны в Турции за июнь, из них депортированы почти семь тысяч, сообщил 7 июля глава МВД Али Ерликая. Рейды с целью задержания нелегальных мигрантов при новом главе МВД Турции проводятся теперь ежедневно, в том числе на туристических паромах. По словам министра, за месяц предотвращено проникновение в Турцию 23 тысяч 450 нелегальных мигрантов. Ерликая пообещал не прекращать борьбу с данным явлением.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'ВСУ перестали беречь людей'. Что происходит на фронте
Беззубой Европе грозит война с Украиной
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта