В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ во всех районах Стамбула

Газета Milliyet выступила в субботу с утверждением, что выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более 1 миллиона 294 тысяч иностранных граждан, приостановлена за исключением случаев необходимости. Газета утверждала, что решение от октября 2022 года о запрете на выдачу ВНЖ касалось 10 районов Стамбула, в марте же оно распространено на все 39. Исключениями являются те, кто прибыл ввиду таких обстоятельств, как безопасность жизни, здравоохранение, образование и международная торговля.
При этом официальных заявлений МВД и департамента миграции по этому поводу не было, список «закрытых» районов также не менялся за последнее время.
Департамент миграции, комментируя статью газеты, отметил, что ведется постоянный анализ численности иностранцев в различных регионах.
«По состоянию на 1 июля 2022 года по всей Турции закрыты для получения первичного ВНЖ иностранцами 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле — 54 квартала, где число иностранцев превысило 20% от населения», — говорится в полученном РИА Новости заявлении департамента.
«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности — речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство», — подчеркнуло ведомство.
В частности, отмечает ведомство, речь идет о районах Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну, а районы Фатих и Эсенъюрт закрыты еще с 2021 года.
Еще в январе сообщалось, что турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство, а без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста карту не выдают. После этого россияне стали массово сообщать об отказах в выдаче первичного туристического ВНЖ или продлении имеющегося.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что граждане Турции в ближайшее время ощутят изменения в результате операций по борьбе с нелегальными мигрантами.
Почти 16 тысяч нелегальных мигрантов задержаны в Турции за июнь, из них депортированы почти семь тысяч, сообщил 7 июля глава МВД Али Ерликая. Рейды с целью задержания нелегальных мигрантов при новом главе МВД Турции проводятся теперь ежедневно, в том числе на туристических паромах. По словам министра, за месяц предотвращено проникновение в Турцию 23 тысяч 450 нелегальных мигрантов. Ерликая пообещал не прекращать борьбу с данным явлением.