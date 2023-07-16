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13:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Порт Одессы покинуло последнее перед завершением зерновой сделки судно

Утром сегодня, 16 июля, из порта Одессы отправилось последнее перед завершением зерновой сделки судно с украинскими зерном. Это следует из данных Reuters. Срок действия соглашения истекает завтра, 17 июля.

Источник: AP 2023

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Согласно данным MarineTraffic, cудно с зерном покинуло порт в 8:12. Ожидается, что оно прибудет в Стамбул 17 июля в 14:00.

13 июля президент Владимир Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке, если поставленные ею условия так и не будут выполнены. Речь идет о выполнении пунктов меморандума. За время действия зерновой сделки не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями.

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