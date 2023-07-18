В Госдуму внесен проект поправок в УК о пяти годах колонии за пропаганду экстремизма

Инициативу вместе с Пискаревым подготовили депутаты Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев (все — от «Единой России»). Изменения предлагается внести в ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Он уверяет, что проект направлен «на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность».
«Этот законопроект — наша реакция, в том числе, на пропаганду так называемого “массшутинга” — массовых убийств в учебных заведениях и детских садах… Нами фиксируются и другие попытки публично оправдать различные экстремистские движения и проявления», — говорится в заявлении депутата.
О каких конкретно других «экстремистских движениях и проявлениях» идет речь, он не уточнил. Пискарев утверждает, что принятие предложенных поправок "будет способствовать эффективной борьбе с этим злом и защите.