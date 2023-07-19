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16:32 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ раскрыли, где будут наступать ВСУ после неудач на восточном направлении

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинские войска после неудачи на восточном направлении планируют продвижение на юг, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Издание отмечает, что для украинских войск ситуация стала куда более сложной после разрушения Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня украинские войска нанесли по ней серию ударов, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. После этого ВС РФ перебросили часть подразделений для усиления позиций южнее Орехова, быстро расширяя и укрепляя линию обороны.

«(Капитан ВСУ Анатолий — ред.) Харченко и его люди готовятся к более постепенному продвижению по плоской местности на юге», — пишет издание.

Газета сообщает, что для продвижения на юг украинские войска используют Бангалорские торпеды американского производства — металлические столбы с зарядами взрывчатки, которые, как они надеются, помогут им обезвреживать мины.

Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

В числе уничтоженного — 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.

По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды — только «гораздо более эффективные». На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти «на протяжении гораздо большего числа месяцев».

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