Трамп отреагировал на новые обвинения Минюста США

«Эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы совершили атаку на моих юристов на невиданном ранее уровне, и я все еще продолжаю побеждать», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social после появления сообщений о новых обвинениях со стороны минюста.
Трамп добавил, что любой юрист, который его представляет, является «либо глупцом, либо великим американским патриотом».
В среду телеканал NBC News со ссылкой на направленное генпрокуратурой оповещение Трампу сообщил о том, что новые обвинения против экс-президента содержат статьи о сговоре с целью обмана США и об оказании влияния на свидетелей.
Ранее во вторник Трамп заявил, что минюст США дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, он ожидает ареста и обвинения. СМИ сообщили, что на имя Трампа прокуратурой был направлено письмо, которое носит предупредительный характер — человека информируют о готовящихся обвинениях и дают ему возможность в определенный срок дать показания или разъяснения властям.
Ранее сообщалось, что новое дело против Трампа может касаться событий, связанных со штурмом Капитолия в 2021 году.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.