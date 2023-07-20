Антонов раскритиковал очередной пакет помощи США Украине

«Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского. Приведет к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Их кровь полностью на совести тех, кто бредит идеями нанести России “стратегическое поражение”», — сказал Антонов.
Как отметил дипломат, у США не хватает смелости признать, что планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско.
«Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии. В приступе бессильной злобы Вашингтон направляет марионеткам новые ракеты и боеприпасы. Таким образом рассчитывает причинить нам ущерб», — указал посол.
По мнению Антонова, «стойкость и мужество российского солдата отрезвит местных стратегов». Он подчеркнул, что неуязвимость техники западного производства является большим мифом. Поэтому Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет «никакой многомиллионный пакет».
Накануне в Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи Украине, его объем составит $1,3 млрд. В него войдут, в частности, четыре национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы (NASAMS) и боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, а также оборудование для разминирования.
15 июля США выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии. Поставки должны были начаться, предположительно, еще в марте. При этом они запланированы и на следующий год.
31 мая стало известно, что Пентагон заключил контракт с Global Military Products на закупку и поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) Gepard на сумму $118,3 млн в рамках помощи Украине. Поставка планируется в мае 2024 года.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.