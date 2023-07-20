07:28 (мск), источник: Известия
Американский сенатор обвинил Байдена в капитуляции перед Китаем
Сенатор-республиканец Джон Баррассо в среду, 19 июля, раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена в отношении Китая.
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«Последовательная капитуляция Джо Байдена перед Китаем набирает обороты, а Джон Керри (спецпосланник американского лидера по вопросам климата. — Ред.) направляется в Китай, чтобы размахивать там белым флагом», — заявил он.
Помимо этого, Баррассо обвинил Демократическую партию в «климатической истерии», которая противоречит национальным интересам Штатов, подрывает безопасность и негативно сказывается на экономике. По мнению сенатора, ограничения на добычу полезных ископаемых мешают стране обрести энергетическую независимость, в частности, от КНР.
Между тем посол Китая в Вашингтоне Се Фэн заявил, что обе страны могут успешно развиваться параллельно. Пекин не стремится к технической или торговой войне с США под предлогом конкуренции.
Ранее, 10 июля, президент Байден уличил Китай и председателя КНР Си Цзиньпина в стремлении вытеснить американское государство с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы. Несмотря на это, американский лидер выразил надежду на возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в дальнейшем будут выгодны обеим странам.
Глава американского минфина Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР заявила, что американо-китайские отношения после серии переговоров должностных лиц высшего звена обеих стран сейчас находятся на «более прочной основе». Она добавила, что власти обеих стран серьезно относятся к двусторонним отношениям даже в случае серьезных разногласий между властями государств.