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14:21 (мск), источник: ТАСС

Поездка Путина в регион, иностранные военкоры и «мужики во власти». Темы брифинга Пескова

Региональная поездка президента, помощь зарубежным военкорам и кадровый резерв для госструктур стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

У Владимира Путина запланирована региональная поездка. «По понятным причинам» заранее о таких мероприятиях не объявляется, как и о местах посещения.

На саммите БРИКС в ЮАР, где очно будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, «речь идет о полноценном участии» президента РФ, несмотря на удаленный формат. Планируется и выступление, и участие в обмене мнениями, если таковой произойдет.

О помощи зарубежным военкорам

«Президент сказал, что будет готов помогать и [запросившей помощи французскому военкору] Кристель [Нэан], и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России».

Москва будет оказывать поддержку тем, «кто захочет подавать на российское гражданство», и тем, кто работает на новых территориях. «Президент пообещал ей (Нэан — прим. ТАСС) помочь».

О кадровом резерве

«Сам по себе механизм платформы “Россия — страна возможностей” как раз и является основным источником формирования кадрового резерва». Трудоустройство ее выпускников «лучшим образом это демонстрирует».

«Никто не забоится» выпускников РСВ и ветеранов СВО в качестве претендентов на вакансии госслужащих, «и в органах федеральной власти мужиков хватает».

О военной активности Польши

С российской стороны видят происходящие процессы, «работа ведется».

«Агрессивность Польши», ее враждебное отношение к РФ и Белоруссии — «повод для повышенного внимания».

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