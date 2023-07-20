Поездка Путина в регион, иностранные военкоры и «мужики во власти». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
У Владимира Путина запланирована региональная поездка. «По понятным причинам» заранее о таких мероприятиях не объявляется, как и о местах посещения.
На саммите БРИКС в ЮАР, где очно будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, «речь идет о полноценном участии» президента РФ, несмотря на удаленный формат. Планируется и выступление, и участие в обмене мнениями, если таковой произойдет.
«Президент сказал, что будет готов помогать и [запросившей помощи французскому военкору] Кристель [Нэан], и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России».
Москва будет оказывать поддержку тем, «кто захочет подавать на российское гражданство», и тем, кто работает на новых территориях. «Президент пообещал ей (Нэан — прим. ТАСС) помочь».
«Сам по себе механизм платформы “Россия — страна возможностей” как раз и является основным источником формирования кадрового резерва». Трудоустройство ее выпускников «лучшим образом это демонстрирует».
«Никто не забоится» выпускников РСВ и ветеранов СВО в качестве претендентов на вакансии госслужащих, «и в органах федеральной власти мужиков хватает».
С российской стороны видят происходящие процессы, «работа ведется».
«Агрессивность Польши», ее враждебное отношение к РФ и Белоруссии — «повод для повышенного внимания».