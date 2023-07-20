Эксперты ответили, можно ли держать дома капибару В Сети появились предложения о продаже капибар
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
15:07 (мск), источник: ТАСС

Временный поверенный в делах Британии в Москве покинул здание российского дипведомства

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Великобритании в Москве Том Додд, вызванный в МИД РФ в четверг, покинул здание российского дипведомства без комментариев, передает корреспондент ТАСС.

Источник: AP 2023

Дипломат пробыл в МИД России полтора часа. Уточняющие вопросы журналистов о причинах вызова в российским МИД он проигнорировал.

Рестрикции Лондона

МИД Великобритании в понедельник объявил о введении санкций в отношении 13 граждан РФ и международного детского центра «Артек» в Крыму. Под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и оказание трастовых услуг, а также заморозку активов в случае их обнаружения, в частности, подпали министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В заявлении Форин оффиса утверждалось, что внесенные в санкционный список лица, включая уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову, уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарью Морозову, советника главы ДНР по правам ребенка Элеонору Федоренко и начальника штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимира Коваленко, способствовали якобы имевшей место депортации украинских детей.

17 июня президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами африканских государств заявил, что российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта на Украине и никогда не были против их воссоединения с семьями.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Реакция Киева на атаку Крымского моста
"Сбить эту ракету невозможно, отразить такой удар не могут существующие средства ПВО и ПРО, включая Patriot"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия