Сенатор Клишас назвал антиконституционным законопроект о прекращении гражданства по рождению

«Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу еще раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», — написал сенатор.
Клишас также опубликовал текст шестой статьи Конституции РФ, в которой, в частности, говорится, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Кроме того, согласно тексту статьи, гражданство РФ приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения.
Ранее сегодня, 21 июля, группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект с поправками в закон о гражданстве. Они, в частности, предложили распространить возможность прекращения российского гражданства на тех, кто получил его по рождению или признанию. В последнем случае речь идет, например, о жителях Крыма, которые были признаны гражданами РФ на основании Федерального конституционного закона от 11 июня 2021 года.
В качестве оснований для прекращения гражданства сенаторы предлагают считать совершение преступлений и действий, создающих угрозу национальной безопасности. Среди них, в частности, — дезертирство, дискредитация Вооруженных сил и призывы к экстремизму.
Авторами законопроекта выступили сенаторы Сергей Цеков (от Республики Крым), Екатерина Алтабаева (Севастополь), Ольга Бас (Луганская народная республика) и Сергей Колбин (Севастополь).
28 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», который позволил прекращать гражданство натурализованных лиц. В ходе обсуждения апрельского законопроекта в СФ, Цеков заявил: «Тот, который по рождению, может любое преступление совершить и не будет лишен гражданства. А мы (крымчане.— “Ъ”), вошедшие, собственно говоря, тоже граждане РФ, можем этому наказанию подвергаться. Здесь нет равенства. А я за то, чтобы равенство соблюдалось».
В ответ Андрей Клишас объяснил, что совершение действий, влекущих прекращение гражданства, рассматривается как нарушение присяги, которую дают натурализованные россияне. Лишение же человека гражданства «по рождению» не предусмотрено Основным законом.