В США заявили о заинтересованности в продолжении выполнения ДСНВ с РФ

«Мы по-прежнему очень заинтересованы в ДСНВ, считая, что это отвечает как нашим интересам, так и интересам российской стороны. Мы по-прежнему заинтересованы в выполнении этого международного юридически обязывающего документа наряду с Россией», — отметила она.
По словам Дженкинс, Вашингтон хотели бы вести и «некий диалог» с Китаем по теме контроля над вооружениями.
Ранее в этот день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что разговор России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности может когда-нибудь состоятся, но не в ближайшее время. Также он выразил мнение, что США и НАТО провоцируют Россию и подталкивают весь мир к конфликтам.
При этом, как заявил «Известиям» постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 21 июля, в настоящее время нет ни малейших оснований для денонсации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) как со стороны США, так и РФ. Потенциал СНВ-3 в вопросе обеспечения стабильности до сих пор не исчерпан. Однако для его реализации нужно, чтобы США коренным образом изменили свою политику в отношении Москвы, пояснил он.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июня отреагировал в разговоре с «Известиями» на инициативу Вашингтона по новому формату ядерного сдерживания. В обновленном проекте подразумевается участие всех ядерных держав Совета Безопасности. Песков согласился, что вести переговоры по данному вопросу невозможно без стран, владеющих ядерным оружием.
В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.
Договор между Россией и США был подписан в Праге 8 апреля 2010 года. Он предполагает сокращение ядерных арсеналов обеих стран. Стороны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. В конце марта в США заявили, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.