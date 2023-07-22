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18:10 (мск), источник: Газета.Ру

Пашинян обозначил «красные линии» Еревана в переговорах с Баку

Власти Армении в переговорном процессе с Азербайджаном уделяют особое внимание вопросам собственного суверенитета и безопасности этнических армян, проживающих в Карабахе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Источник: РИА "Новости"

В интервью AFP он отметил, что эти факторы — «красные линии» Еревана в диалоге с Баку.

«По нашей позиции, вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха нужно решить путем диалога, переговоров и дискуссий с их участием. Мы называем это диалогом Баку-Степанакерт», — пояснил Пашинян.

Он добавил, что Армения настаивает на ведении подобных переговоров с участием посредников, чтобы не дать Азербайджану протолкнуть собственные условия. Пашинян подчеркнул, что верит в возможность заключения устойчивого мира с Баку, но не исключает возобновления противостояния в случае провала переговоров.

«Однако то, что я верю, не означает, что мы гарантированно добьемся результата, потому что, конечно же, это зависит не только от меня», — заключил премьер Армении.

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