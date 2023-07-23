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14:49 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: власти ЮАР отказали Макрону в приглашении на саммит БРИКС

Президент Франции Эмманюэль Макрон так и не получил приглашения на саммит БРИКС от президента ЮАР Сирила Рамафосы. Об этом сообщил портал из ЮАР News24. Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что господин Макрон попросил господина Рамафосу пригласить его на саммит.

Источник: Reuters

По данным портала, было разослано уже 70 приглашений лидерам стран глобального Юга, однако западные страны, США, Великобритания и Франция, приглашены не были. Несмотря на просьбу о приглашении, не получил его и президент Франции Эммануэль Макрон.

Французская газета L`Opinion со ссылкой на источник, близкий к окружению господина Макрона, сообщала, что президент Франции обратился к Сирилу Рамафосе с просьбой разрешить ему участвовать в саммите БРИКС.

Собеседник издания заявил, что господин Макрон обсудил возможность участия в БРИКС с президентом ЮАР в ходе телефонного разговора 3 июня. По словам источника, для президента ЮАР такая просьба стала сюрпризом, и что он планирует обсудить это с партнерами по БРИКС.

Позднее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что участие Эмманюэля Макрона в саммите БРИКС было бы «хорошей идеей». Катрин Колонна скоро отправится в ЮАР с рабочим визитом, в ходе переговоров она может затронуть вопрос об участии господина Макрона в саммите.

Саммит БРИКС пройдет очно в Йоханнесбурге 22—24 августа. На нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видео.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По данным СМИ, к блоку хотят присоединиться Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

Анастасия Ларина

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