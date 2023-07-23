СМИ: власти ЮАР отказали Макрону в приглашении на саммит БРИКС

По данным портала, было разослано уже 70 приглашений лидерам стран глобального Юга, однако западные страны, США, Великобритания и Франция, приглашены не были. Несмотря на просьбу о приглашении, не получил его и президент Франции Эммануэль Макрон.
Французская газета L`Opinion со ссылкой на источник, близкий к окружению господина Макрона, сообщала, что президент Франции обратился к Сирилу Рамафосе с просьбой разрешить ему участвовать в саммите БРИКС.
Собеседник издания заявил, что господин Макрон обсудил возможность участия в БРИКС с президентом ЮАР в ходе телефонного разговора 3 июня. По словам источника, для президента ЮАР такая просьба стала сюрпризом, и что он планирует обсудить это с партнерами по БРИКС.
Позднее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что участие Эмманюэля Макрона в саммите БРИКС было бы «хорошей идеей». Катрин Колонна скоро отправится в ЮАР с рабочим визитом, в ходе переговоров она может затронуть вопрос об участии господина Макрона в саммите.
Саммит БРИКС пройдет очно в Йоханнесбурге 22—24 августа. На нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видео.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По данным СМИ, к блоку хотят присоединиться Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.