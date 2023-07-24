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12:54 (мск), источник: ТАСС

Атака дронов, безопасность Крымского моста и обстрел военкоров. Темы брифинга Пескова

Атака беспилотников, безопасность Крымского моста и гибель военкора Ростислава Журавлева стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

«Неделя чрезвычайно напряженная будет, трудная».

Владимир Путин продолжает общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Утром президент поздравил с днем рождения коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева. «Узбекистан — это наш близкий партнер», у Москвы и Ташкента «общая история» и богатые перспективы сотрудничества.

О статье Путина к саммиту Россия — Африка

Статья была опубликована в крупнейших СМИ африканских государств. «Сильно разошлась по Африканскому континенту».

Все ждут саммита Россия — Африка — и в РФ, и на континенте.

Об атаке беспилотников на Москву и Крым

Успешно ли укреплена ли ПВО после майских атак на Москву — «это вопрос, который больше касается нашего профильного ведомства — это министерство обороны».

«Беспилотники, которые были сегодняшние, они были нейтрализованы».

Дополнительные поручения президента об усилении ПВО — «вряд ли они требуются». Все, кто обеспечивает безопасность, «все они начеку». «Принимаются меры, ведется очень напряженная круглосуточная работа».

Об ответе на атаки: «Специальная военная операция продолжается», «ее цели должны быть достигнуты».

О безопасности Крымского моста

«Обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий». Обнаружение следов взрывчатки на сухогрузе лишь подтверждает, «что опасность есть».

«Сейчас [в связи с этим] пока нет контактов Путина и [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, хотя их нельзя исключать».

О гибели военкоров

«Мы все глубоко соболезнуем родным и близким [погибшего при обстреле ВС Украины Ростислава] Журавлева». «Ответственность за это лежит на киевском режиме».

«Гибель любого человека — это большая трагедия», а в конкретном случае речь идет о гибели журналиста, «что во всем мире считается преступлением».

Кремль желает выздоровления пострадавшим при обстреле журналистам, выражает соболезнования коллективу РИА Новости.

Об уроне собору в Одессе

«Мы неоднократно заявляли: наши вооруженные силы никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры и тем более — храмам, церквям».

«Там речь идет об антиракетах», они «разрушили этот храм» — Спасо-Преображенский собор в Одессе.

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