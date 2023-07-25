Пашинян: судьбу Карабаха должны решать Баку и Степанакерт, а не Ереван

«Армения не может решить судьбу народа Нагорного Карабаха. Они сами должны быть стороной переговоров. Мы продвигаем именно эту повестку, учитывая, что права и безопасность народа Нагорного Карабаха должны обсуждаться с участием представителей Нагорного Карабаха в формате диалога Баку—Степанакерт в рамках международного механизма», — сказал Пашинян в ходе пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).
Никол Пашинян считает, что представители Нагорного Карабаха должны иметь возможность генерировать, поднимать и обсуждать вопросы, касающиеся их прав и безопасности, и нести политическую ответственность.
Пашинян также отметил, что «еще надо подумать», должен ли вопрос Нагорного Карабаха быть включен в будущее соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном. Окончательное решение еще не принято, заключил он.
25 мая Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным в Москве. Пашинян заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. 15 июля лидеры двух стран встретились в Брюсселе. Пашинян говорил, что на встрече не сумели согласовать открытие Лачинского коридора.