21:28 (мск), источник: © РИА Новости
Российская военная делегация с Шойгу прибыла в КНДР
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская военная делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, сообщили в Минобороны России.
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«В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства», — сообщили в российском военном ведомстве.
Российская военная делегация примет участие в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950−1953 годов.
«Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», — отметили в Минобороны.