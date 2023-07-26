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00:50 (мск), источник: Газета.Ру

В России хотят запретить деятельность коллекторов

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается запретить деятельность коллекторских агентств. Об этом сообщает газета «Известия».

Источник: Reuters

Документом также предлагается запретить банкам продавать коллекторам просроченную задолженность своих клиентов.

Авторы законопроекта считают, что кредитные организации могут сами заниматься взысканием просроченной задолженности по кредитному договору, «оставаясь в рамках правового поля».

В обращении руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова и депутата Александра Аксененко в Банк России говорится, что коллекторы часто пытаются взыскать с граждан задолженность повторно. Парламентарии предлагают регулятору сформировать алгоритм, который позволит исключить возможность повторного взыскания третьими лицами долгов с граждан по кредитным договорам и договорам займа. В Центробанке сообщили изданию, что получили обращение.

Инициатива по запрету продажи задолженности обезопасит попавших в тяжелую жизненную ситуацию граждан от беспредела коллекторов, уверен депутат Госдумы Сергей Колунов.

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