Постпред Эритреи в ООН назвала причину краха зерновой сделки

«Эффект (от “зерновой сделки” — ред.) для Африки был минимальным. Но пропаганда в пользу (черноморской зерновой — ред.) инициативы была огромной», — сказала Тесфамариам.
«А Африку использовали как инструмент: (повсюду говорят — ред.) “африканцы голодают”, все время звучит “Африка”, “все для Африки”, “африканцы будут голодать”, — указала она.
Однако, по ее словам, в итоге с черноморской зерновой инициативой все получилось так же, как с вакцинами от COVID-19 — говорилось, что «африканцы будут страдать» «африканцев больше всего заденет», но, когда дело дошло до того, чтобы ответить за слова и предоставить вакцины Африке, этого не произошло.
Как заявила Тесфамариам, вопрос черноморской зерновой инициативы был политизирован.
«Так что политизация продовольственной помощи — вот что убило эту инициативу. Это не началось сейчас — из-за украинской проблемы. Это было всегда. Так было с доставкой продовольствия в прошлом через USAID и многие другие агентства. Ничего нового», — заключила она.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.