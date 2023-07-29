В Сочи сняли на видео, как огромная волна разгромила пляж Кадры сделаны 28 июля.
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Главные новости недели
00:02 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что РФ действует в полном соответствии с Уставом ООН

Глава государства отметил, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими странами.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия — Африка.

«Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН», — сказал Путин. При этом глава российского государства добавил, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими странами.

«Действительно, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других», — заявил Путин.

«Нам, конечно, импонирует позиция выдвинувших инициативу стран о том, что принципы Устава ООН должны уважаться и претворяться в жизнь во всей совокупности и взаимосвязи», — добавил он.

Справка
Что известно о прекращении зерновой сделкиСделку продлевали три раза, последние два — сроком на 60 дней. При этом Москва указывала, что российская часть сделки, которая не реализовывалась, также должна быть выполнена.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
"Награда уплыла из-под носа этой группы астрономов просто потому, что им не хватило смелости опубликовать столь странный результат"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООНПутин Владимир