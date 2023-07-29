00:02 (мск), источник: ТАСС
Путин заявил, что РФ действует в полном соответствии с Уставом ООН
Глава государства отметил, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими странами.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия — Африка.
«Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН», — сказал Путин. При этом глава российского государства добавил, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими странами.
«Действительно, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других», — заявил Путин.
«Нам, конечно, импонирует позиция выдвинувших инициативу стран о том, что принципы Устава ООН должны уважаться и претворяться в жизнь во всей совокупности и взаимосвязи», — добавил он.