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15:16 (мск), источник: Ведомости

Захарова сообщила о поступлении 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине

Россия получила около 30 мирных инициатив по урегулированию украинского кризиса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Мы благодарны всем. Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями», — сказала представитель ведомства.

По ее словам, Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Она отметила, что Киев в апреле 2022 г. «сам покинул переговоры, о которых же и просил», а в сентябре того же года «законодательно сами себе запретили вести переговоры с нашей страной».

В июне делегация африканских стран во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой представила мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на сложность в реализации африканской инициативы, президент Владимир Путин продемонстрировал заинтересованность в ней.

Захарова заявила, что попытки стран Африки поспособствовать разрешению кризиса являются искренними. «За их попытку сделать все от них зависящее или каким-то образом оказать посреднические услуги, усилия приложить для нормализации ситуации, мы, еще раз скажу, не устаем повторять слова благодарности», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с африканской миссией по урегулированию конфликта заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но Киев законодательно запретил ведение диалога по мирному урегулированию с Москвой. Путин отметил, что предложения по урегулированию конфликта, которые подготовили представители стран Африки, «перекликаются и с положениями представленного в феврале Китайской Народной Республикой мирного плана».

24 февраля этого года МИД Китая опубликовал план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине. КНР, в частности, предложила уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и нормы международного права, прекратить огонь и боевые действия, запустить мирные переговоры, а также отказаться от «менталитета холодной войны». Украина и страны Запада эти мирные инициативы отвергли, поскольку они предполагают в том числе прекращение огня.

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