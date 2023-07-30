09:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Правительство не поддержало проект КПРФ о выходе России из МВФ
Правительство России не поддержало законопроект КПРФ, который предлагает РФ выйти из состава Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. В кабинете указали, в частности, что выход из состава МВФ и Всемирного банка несет риски для вложенных в них российских активов, говорится в заключении (.pdf) правительства, опубликованном в думской базе.