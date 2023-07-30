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09:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство не поддержало проект КПРФ о выходе России из МВФ

Правительство России не поддержало законопроект КПРФ, который предлагает РФ выйти из состава Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. В кабинете указали, в частности, что выход из состава МВФ и Всемирного банка несет риски для вложенных в них российских активов, говорится в заключении (.pdf) правительства, опубликованном в думской базе.

Источник: Reuters

«Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, например Пуле условных валютных резервов стран БРИКС», — говорится в отзыве правительства.

В документе также указано, что МВФ и Группа Всемирного банка остаются для РФ крупнейшими площадками межгосударственного взаимодействия, развития экспертного потенциала, а также позволяют участвовать в глобальной повестке международного развития.

Фракция КПРФ внесла в Госдуму соответствующий законопроект 25 июля. Депутаты предложили признать утратившим силу постановление Верховного совета РФ о вступлении России в МВФ, а также денонсировать протокол о вступлении РФ в члены МВФ, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в 1992 году.

Эрдни Кагалтынов

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