Путин утвердил кратный рост штрафов за неявку по повестке

Согласно закону, речь о гражданах, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять, — при неявке без уважительной причины по врученной военным комиссариатом повестке.
При этом повестки отображаются в Реестре воинского учета и автоматически в электронном виде направляются в заинтересованные органы исполнительной власти.
Поправки вносятся в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).
Одновременно с ростом штрафов за неявку повышается наказание за несообщение гражданином в военкомат сведений «об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией». За это будет грозить штраф от 1 до 5 тыс. рублей, а за несообщение «сведений о выезде» из страны на срок более чем полгода — от 5 до 15 тысяч рублей.
Эти нормы в ходе рассмотрения инициативы в Госдуме критиковала парламентская оппозиция. Так, в ЛДПР напомнили, что федеральный МРОТ — 16 242 рубля в месяц. И возможны ситуации, что гражданин отдаст неподъемную для него сумму просто за то, что не успеет по каким-то обстоятельствам оповестить об изменении семейного положения и т. п.
Отметим, что данный закон дополняет базовый закон, принятый в апреле. Он предусматривал создание в России двух единых цифровых реестров — реестра повесток и реестра военнообязанных.
Документ также ввел новые способы оповещения призывника о том, что ему пришла повестка. Это направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и размещение повестки в личном кабинете на сайте госуслуг. Если у призывника нет аккаунта на «Госуслугах», то уклониться не получится. Ведь каждое выданное извещение о «выписанной» повестке будет автоматически дублироваться в данном реестре и спустя семь дней после размещения информации в нем эта повестка будет считаться врученной.
28 июля правительство в развитие указанного закона утвердило новый порядок направления повесток. Россиянин, которому направлена повестка, теперь будет получать уведомление через портал госуслуг. Ставить россиян на воинский учет теперь смогут без их личного присутствия.
А чтобы человек точно дошел до военкомата, ему закроют выезд за границу.
Напомним также другие ограничения для уклонистов от явки по повестке: спустя 20 дней после ее вручения и неявки нарушителю запретят водить автомобиль, брать потребительские кредиты, оформлять ИП и статус самозанятого, регистрировать сделки с недвижимостью.