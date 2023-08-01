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06:10 (мск), источник: © РИА Новости

Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом олигархов для перехвата власти

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Частные военные компании (ЧВК) являются инструментом олигархов для перехвата власти у избранных народом институтов, узаконивание ЧВК в России — это прямой путь к сепаратизму, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.

Источник: © РИА Новости

В своей статье, опубликованной в журнале «Арсенал Отечества», он отметил, что частные военные компании сегодня — это не просто «частные армии», а форпосты так называемого глубинного государства (deep state), которое реализует стратегию разрушения в мире национальных государств. И одна из задач этой транснациональной корпорации — отобрать у национального государства функции обеспечения безопасности, приватизировав насилие.

«ЧВК — это элемент системы перехватывания олигархией власти у избранных и контролируемых народом легитимных политических институтов национальных государств», — отметил советник министра обороны.

По его словам, сегодня ЧВК — «это вооруженные структуры со своей мощной и весьма разветвленной системой информационного обеспечения, включающей не только принадлежащие олигархии ТГ-сетки, СМИ, информационные агентства и стрим-ТВ, но и пулы прокупленных ими “независимых” журналистов и медиафункционеров, работающих, в том числе, в государственных СМИ».

Автор также назвал ЧВК частными структурами олигархии, для которой национальные государства и Россия в том числе — лишь ресурсные территории, с производящими активами, недрами и людьми, — источниками выкачивания богатства и денег.

Ильницкий подчеркнул, что «потенциальное узаконивание в России частных, а к тому же еще едва ли не “региональных армий”, действующих внутри страны, — это прямой путь к сепаратизму и развалу государства на “княжества” со своими олигархическими кланами».

«Монополия на насилие должна исключительно и строго сохраняться за российским государством», — подытожил чиновник.

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