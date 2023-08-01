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04:34 (мск), источник: Известия

Детские игрушки в РФ будут проверять на духовность и нравственность

В РФ могут ввести процедуру социальной и психологической оценки игрушек и игр. Законодатели планируют определить «критерии безопасности для духовно-нравственной идеологии страны». Сейчас ведется разработка такого законопроекта, его планируют внесли в Госдуму, рассказала «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Источник: Известия

В конце июля этот вопрос обсудили на заседании рабочей группы по анализу проектов в области защиты семьи, материнства и детства Экспертного совета по законотворческой деятельности партии «Единая Россия», резолюция есть в распоряжении «Известий».

В настоящее время в отношении таких товаров проводят лишь санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Разрабатываемый законопроект предполагает ввод системы психолого-педагогической сертификации игрушек. Кроме того, в документе предлагается учесть положения закона о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола, запрете порнографических материалов на продукцию для несовершеннолетних лиц», следует из документа.

«Речь идет об игрушках и играх, которые вызывают ужас у детей, родителей и у законодателей. Например, это знаменитые мягкие Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtim. Этот персонаж оживает и должен убить своего владельца», — сказала Татьяна Буцкая.

По ее словам, критерии такой оценки определит психолого-педагогическое сообщество.

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