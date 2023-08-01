В Республике Сербской заявили, что США лицемерны в санкционной политике против нее

«Совершенно точно я могу сказать, что никакие санкции тех, кто желает исчезновения Республики Сербской, не смогут сломить нашу решимость защищать и сохранять Республику Сербскую и бороться за то, чтобы она стала еще сильнее, — отметил пресс-секретарь партии, располагающей 29 из 83 мест в парламенте. — Этот период в истории Республики Сербской запомнится как ярмарка лицемерия и хроника бесчестия тех, кто в данный момент поступает таким образом по отношению к нашей республике».
Додик отмечал ранее, что такие шаги Вашингтона направлены на то, чтобы заменить действующие власти «для прихода тех, кто будет молчать и говорить лишь то, что они хотят, кивать головой и поддерживать», но Баня-Лука этого не допустит.
Американская администрация ввела санкции в отношении председателя Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Ненада Стевандича, премьера Республики Сербской Радована Вишковича, члена Президиума БиГ Жельки Цвиянович и министра юстиции Республики Сербской Милоша Букейловича. Все они, по оценке правительства США, содействовали принятию инициированного Додиком закона, который якобы «подрывает Конституцию БиГ».
При этом внешнеполитическое ведомство США заявило, что упомянутый закон был осужден высоким представителем международного сообщества в БиГ Кристианом Шмидтом.
Между тем Додик обратился в начале июля в прокуратуру с заявлением в адрес Шмидта о необходимости заведения уголовного дела по причине «нанесения ущерба Республике Сербской». Он также указывал на то, что в течение 30 лет Босния и Герцеговина «управляется колониальными методами» и ей «навязывают решения через неизбранного иностранца» — высокого представителя ООН в БиГ. Додик ранее неоднократно заявлял о несоблюдении Дейтонского соглашения и вмешательстве Запада во внутренние дела страны через Шмидта. Президент Республики Сербской подчеркивал, что она готова объявить о своей независимости в случае принятия высоким представителем нормативных актов, наносящих ей ущерб.