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13:51 (мск), источник: ТАСС

ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере

Представитель Еврокомиссии Адальберт Янс сообщил, что у ЕС есть значительные запасы.

Источник: AFP 2023

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере, поскольку имеет достаточные запасы и предложений на мировом рынке сейчас достаточно.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

«Стабильности поставок урана в Европу в краткосрочной и среднесрочной перспективе ничего не угрожает. У нас есть значительные запасы, и предложений на мировом рынке также достаточно», — сообщил он, отвечая на вопрос о рисках ухудшения снабжения Европы ураном после отказа Нигера поставлять его Франции.

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