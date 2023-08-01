Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности

Как сообщило украинское издание «Европейская правда», Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украина за последние месяцы и годы.
«Первого августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя офиса международной политики Марчина Пшидача», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
В сообщении утверждается, что во время встречи было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми». В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.