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14:55 (мск), источник: © РИА Новости

Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, сообщили во вторник в министерстве.

Источник: © РИА Новости

Как сообщило украинское издание «Европейская правда», Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украина за последние месяцы и годы.

«Первого августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя офиса международной политики Марчина Пшидача», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

В сообщении утверждается, что во время встречи было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми». В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.

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