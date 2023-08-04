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02:33 (мск), источник: Известия

В РФ заявили о «скупых» деталях относительно расследований взрывов на СП

Германия, Швеция и Дания в рамках своих национальных расследований предоставили лишь скупые данные касательно диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом «Известиям» рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: Reuters

«В преддверии недавнего заседания [Совета Безопасности ООН] по подрыву “Северных потоков” 11 июля было распространено коллективное письмо от властей Германии, Дании и Швеции, в котором приводятся некоторые весьма скупые детали расследования», — поделился дипломат.

Вместе с тем российская сторона продолжит настаивать на транспарентном расследовании, причем с участием представителей от РФ, а также на том, чтобы «виновные были названы и понесли заслуженное наказание».

Подрыв «Северных потоков» произошел в сентябре 2022 года. После этого три страны — Дания, Швеция и ФРГ — запустили национальные расследования диверсий, к которым не допускают российских специалистов.

В письме, о котором упомянул Полянский и которое предоставило «Известиям» датское посольство в Москве, говорится, что ни одно из нацразбирательств до сих пор не завершено и непонятно, когда завершится. К тому же Берлин, Копенгаген и Стокгольм настаивают на том, что проинформировали Москву о проводимых расследованиях, однако в июле постпред России при ООН Василий Небензя опроверг эти данные.

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Следите за развитием темыВзрывы на «Северных потоках»
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