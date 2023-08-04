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15:41 (мск), источник: Газета.Ру

Картаполов заявил, что никакой новой мобилизацией «и не пахнет»

В России не планируется новой волны мобилизации. Об этом заявил «Газете.Ru» председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, комментируя законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

Источник: РИА "Новости"

«Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — объяснил Картаполов.

До этого глава оборонного комитета Госдумы сообщил «Парламентской газете», что законопроект о тюремном сроке за уклонение от мобилизации внесут на рассмотрение уже этой осенью. По его словам, документ призван «выровнять ситуацию», так как уже существует ответственность за уклонение от службы по призыву, а за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена.

Наказывать за уклонение предлагается штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

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