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23:01 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации

ГРОЗНЫЙ, 7 авг — РИА Новости. Свыше 29 тысяч военных направились из Чечни в зону боевых действий с начала специальной военной операции, сегодня на передовой находятся более 7 тысяч бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На совещании с командирами силовых ведомств Чеченской Республики обсудил наиболее актуальные вопросы касательно специальной военной операции… Руководитель регионального штаба по проведению СВО Магомед Даудов доложил, что за все время СВО в зону боевых действий из Чеченской Республики направлено более 29 тысяч бойцов, из них 13 тысяч — добровольцы. На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов», — написал Кадыров.

По его словам, с начала спецоперации в Чечне сформированы три батальона и столько же полков по линии Минобороны РФ, которые в кратчайшие сроки были обеспечены необходимым обмундированием, техникой и вооружением.

Дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов.

«Важно, чтобы все новые силовые структуры имели в своем распоряжении необходимую материально-техническую базу и были обеспечены условиями проживания. Мы принимаем необходимые меры по решению этого вопроса», — добавил глава Чечни.

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