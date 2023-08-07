Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации

«На совещании с командирами силовых ведомств Чеченской Республики обсудил наиболее актуальные вопросы касательно специальной военной операции… Руководитель регионального штаба по проведению СВО Магомед Даудов доложил, что за все время СВО в зону боевых действий из Чеченской Республики направлено более 29 тысяч бойцов, из них 13 тысяч — добровольцы. На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов», — написал Кадыров.
По его словам, с начала спецоперации в Чечне сформированы три батальона и столько же полков по линии Минобороны РФ, которые в кратчайшие сроки были обеспечены необходимым обмундированием, техникой и вооружением.
Дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов.
«Важно, чтобы все новые силовые структуры имели в своем распоряжении необходимую материально-техническую базу и были обеспечены условиями проживания. Мы принимаем необходимые меры по решению этого вопроса», — добавил глава Чечни.