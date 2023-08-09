Антонов обвинил США в попытках уйти от ответственности за сбои зерновой сделки

«Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы “убедить” Российскую Федерацию вернуться в “зерновую сделку” являются частью информкампании по искажению реального положения дел. Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей», — сказал Антонов.
Дипломат подчеркнул, что Россия по-прежнему готова вернуться к выполнению стамбульских договоренностей, но для этого США и их союзники должны «не на словах, а на деле устранить перекосы» в реализации зерновой сделки. Заявление Запада о наличии исключений являются «очередной информационной пустышкой», поскольку российские компании продолжают сталкиваться с финансовыми и логистическими трудностями при экспорте зерна и удобрений.
Антонов также обратил внимание на реакцию Вашингтона на анонсированную президентом РФ Владимиром Путиным безвозмездную поставку зерна африканским странам. «Хочется предложить местным русофобам: не нравится, что делает Россия в Африке — сделайте лучше. Считаете, что безвозмездные российские поставки зерна незначительны — объявите о более крупных партиях сельхозпродуктов для нужд Африки», — заявил посол.
Выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27 июля Путин заявил, что РФ готова бесплатно поставить в ряд африканских стран по 20 000 — 25 000 т зерна в ближайшие три-четыре месяца. 8 августа госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такой шаг «каплей в море». По его словам, это не остановит рост цен и не решит проблему с отсутствием доступа развивающихся стран к зерну.
17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.
2 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «готова незамедлительно вернуться» к зерновой сделке, как только она будет реализована в части российских условий.