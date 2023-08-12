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01:14 (мск), источник: © РИА Новости

Косачев заявил, что Украина не готова к переговорам

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Упорное требование Украиной капитуляции России — подтверждение неготовности Киева к мирным переговорам, заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Здесь не работает правило базарного торга: потребуй сразу максимум, и получишь приемлемое. Скорее наоборот: упорство в требовании о полной капитуляции России под видом “мирного плана” в глазах любого реалистичного политика подтверждает полную неготовность Киева к переговорам. А то ведь нам могут и не поверить, когда мы об этом говорим. Но “формула мира” от Зеленского — стопроцентное подтверждение того, что переговоры пока невозможны, и вовсе не из-за Москвы», — написал сенатор.

Он отметил, что сам Киев не верит в то, что ультиматум о капитуляции может стать основой для переговоров, но «им просто приятно, что люди приходят и слушают их взволнованные рассказы о том, как они уже скоро вернут самоопределившиеся территории, получат несметные репарации, будут судить российских лидеров».

«Гораздо забавнее в затее с “формулой мира” другое: Зеленский вполне серьезно заявил, что она может стать универсальной основой для прекращения других военных конфликтов на планете. Дух захватывает от открывающихся перспектив в этом плане. То есть предложить, например, участникам застарелого палестино-израильского конфликта, или, скажем, Армении и Азербайджану применительно к нагорно-карабахской теме, использовать эту “универсальную” формулу от киевских “гениев миротворчества”: одна из сторон полностью отказывается от своей позиции, выплачивает огромные репарации и отдает свое руководство под суд», — продолжил Косачев.

Парламентарий добавил, что можно было бы предложить испытать эту формулу на «известной конфликтной ситуации, которую пока нельзя считать завершенной — речь о Косово и агрессии НАТО против Югославии».

«Буквально следуя “формуле мира” от Зеленского, следует восстановить границы Югославии, включая Косово и Метохию. Страны НАТО должны выплатить многомиллиардные репарации Белграду за нанесенный ущерб людям, инфраструктуре, экономике, экологии», — объяснил он.

Для этого, по словам сенатора, должно вступить в силу «принятое в сентябре 2000 года решение Белградского окружного суда в отношении Уильяма Клинтона, Мадлен Олбрайт, Энтони Блэра, Робина Кука, Джорджа Робертсона, Жака Ширака, Юбера Ведрина, Алена Ришара, Герхарда Шредера, Йозефа Фишера, Рудольфа Шарпинга, Хавьера Соланы и Уэсли Кларка». Суд признал их виновными в совершении преступлений против Югославии, определив меру наказания в виде тюремного заключения сроком на 20 лет, добавил он.

«Если Зеленскому удастся убедить Запад опробовать свою формулу на данной конфликтной ситуации, это действительно стало бы прорывом в международных отношениях и убедительным фактом универсальности “мирного плана”», — заключил Косачев.

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