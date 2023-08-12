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11:05 (мск), источник: ТАСС

Кулеба заявил, что Украину ждет тяжелая осень из-за усиливающихся призывов к переговорам

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Украину ждет тяжелая осень, потому что мировое сообщество все больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Вадиму Карпьяку.

Источник: РИА "Новости"

«Украину ждет тяжелая осень, — приводит слова Кулебы украинское издание “Страна”. — Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю, будет тяжелая осень, усиливаются голоса в разных странах мира о том, что [сохраняются] проблемы, что нужны переговоры».

По словам Кулебы, «это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса». «Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали», — подчеркнул министр. Также, по его словам, осенью «будет много тяжелых международных саммитов, на которых Украине нужно обеспечить количественное и качественное присутствие всего мира».

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.

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