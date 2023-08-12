Боррель заявил о готовности ЕС ввести санкции против Нигера

Европейский союз (ЕС) готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению демократии. Об этом говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля, сообщает ТАСС.
По его словам, ЕС поддерживает поиск дипломатического выхода из кризис, принимая во внимание параллельную подготовку к вторжению военных резервных сил ЭКОВАС.
«Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ЭКОВАС, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путем введения нового режима индивидуальных санкций», — говорится в распространенном Брюсселем заявлении Борреля.