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21:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Боррель заявил о готовности ЕС ввести санкции против Нигера

Европейский союз (ЕС) готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению демократии. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Источник: AP 2023

Европейский союз (ЕС) готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению демократии. Об этом говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля, сообщает ТАСС.

По его словам, ЕС поддерживает поиск дипломатического выхода из кризис, принимая во внимание параллельную подготовку к вторжению военных резервных сил ЭКОВАС.

«Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ЭКОВАС, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путем введения нового режима индивидуальных санкций», — говорится в распространенном Брюсселем заявлении Борреля.

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