В НАТО допустили обмен территорий Украины на членство в альянсе

Руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий, пишет норвежское издание VG.
«Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территории и получит взамен членство в НАТО», — сказал он.
По его словам, это может привести к завершению конфликта на Украине. «Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — добавил Йенссен.
В то же время Украина сама должна решить, когда и на каких условиях вести переговоры, заключил глава офиса генсека НАТО. Он также рассказал, что наблюдаются значительные подвижки в вопросе будущего членства Киева в НАТО. «В интересах всех, чтобы военные действия не повторились», — пояснил Йенссен.
Президент России Владимир Путин в июле заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы для безопасности России и напомнил, что намерение Украины войти в альянс — одна из причин начала военной операции.
В июне прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене — сколько территории, сколько свободы и демократии страна готова заплатить за этот мир.
Он отметил, что НАТО готово помочь Украине занять наиболее сильную позицию на переговорах с Россией.
В середине июля на саммите НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не обменяет территории страны на членство в альянсе.
Он подчеркнул, что позицию Киева «четко знают» все украинские партнеры. Также украинский лидер заявил, что Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории до официального вступления в НАТО.
Зеленский в 2022 году представил «формулу мира», в которую вошли 10 пунктов, включая отвод российских войск на границу 1991 года (тогда в состав Украины входили Крым, Донбасс, Запорожская и Херсонская области).
Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва открыта к серьезному диалогу при условии выполнения Киевом требований России, в том числе учета новых территориальных реалий.
В сентябре 2022 года Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдумов. Украина, США и страны Запада не признали результатов голосования.
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